Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 24 листопада 2024 року.

Львівський Рух у матчі 14 туру української Прем'єр-ліги обіграв київський Лівий Берег (1:0).

У доволі напруженому протистоянні все вирішив лише один м’яч. Однак забитий він був наприкінці першого тайму з пенальті, щодо призначення якого на користь господарів поля було чимало запитань у колективу гостей.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Лівий Берег у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Лівий Берег 1:0

Гол: Карабін, 45 (пен.)

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик (Підгурський, 52), Холод, Роман — Карабін, Дідик, Федор (Руніч, 80) — Квасниця (Плюман, 80), Краснопір (Климчук, 67), Клайвер (Притула, 67).

Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Войцеховський (Непейпієв, 78), Банада (Співаков, 46), Дедух, І. Когут (Галас, 77) — М. Когут (Кобзар, 85), Синиця (Сухоручка, 46).

Попередження: Слюбик, Роман — Семенов, Дедух