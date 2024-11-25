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Капітан Лівого Берега прокоментував поразку від Руху.

У рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні київський Лівий Берег поступився Руху на Арені Львів.

Рух — Лівий Берег 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "лелек" Андрій Співаков прокоментував виступ власної команди.

"Насамперед знову не вдалось забити, і це наша проблема. Гра йшла за планом, намагались створювати моменти, але прикрий та неоднозначний пенальті в роздягальню, травма двох гравців дещо вибила з колії.

Долю провини хотілося б взяти і на себе. Вважаю, що не найкращим чином зіграв, вийшовши на заміну у другому таймі, не зміг підсилити гру команди. Свіжі гравці мали виходити на заміну та підсилювати гру.

Так, намагались нагнітати, але не виходило. Також хотів би зазначити, що поле було важким, через що будувати якісь конструктивні дії було важко. Не хочеться все списувати на якесь невезіння.

Ми багато працюємо, та хочемо нарешті забити, тому сподіваюсь, що голи прийдуть. Важливо забити перший і тоді далі буде. У колективі зараз чудовий мікроклімат у цьому плані, тут проблем немає.

У цьому році ще три гри, будемо намагатись виправляти ситуацію", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме Оболонь у столичному дербі.