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Керманич Руху прокоментував перемогу над Лівим Берегом.

Напередодні в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги львівський Руху обіграв київський Лівий Берег на Арені Львів.

Рух — Лівий Берег 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Для нас необхідно було перемогти, адже Рух давно не вигравав. Ця перемога дуже важлива для нашої команди попри те, що в цій грі нам багато чого не вдавалося і матч складався для нас важко.

Думаю, свою роль у цьому зіграв тиск на хлопців, адже нам потрібно було здобути три очка. Тому було багато помилок, особливо у грі з м’ячем — гравці почувались невпевнено.

Із огляду на те, що ми не вигравали в чемпіонаті з 30 серпня, то це важлива перемога в психологічному плані. Тепер хлопці розкутіше почуватимуть себе в наступних матчах.

Ми розуміли, що Лівий Берег якісно грає на виїзді. Це яскраво показали матчі з Поліссям та Колосом. Кияни надійно діють у захисті і наша команда була до цього готова — це не стало для нас несподіванкою. Це непоступливий суперник, який мав би бути вище у турнірній таблиці.

Ми робили акцент на власному балансі, адже важливо було не пропустити контратаку у виконанні суперника. У атаці Рух хотів частіше створювати моменти із забіганням та грати гостріше, але, на жаль, у першому таймі ми багато перепасовувались позаду, грали поперек.

У першому таймі команда не виконала установку, хоча в нас креативні футболісти у групі атаки. У другому таймі Лівий Берег хотів відігратись, почали з’являтись зони і ми створювали хороші моменти, але не змогли їх реалізувати.

Пенальті? У нас пенальті пробивають гравці, які впевнені у собі. Тут важливий психологічний момент, тому ми не призначаємо штатних пенальтистів.

Щодо того, що хлопці присвятили цей гол Марку Сапузі, то він нещодавно зробив повторну операцію. Перша була невдалою, але друга операція була успішною.

Я спілкувався з Марком і сказав, що не можна здаватись, а треба ставати сильнішим. Це складний для нього момент, але переконаний, що він гідно впорається з цим викликом. Зараз у нього приблизно 9 місяців триватиме відновлення. Сапуга — капітан команди, наш лідер і попереду в нього яскрава кар’єра", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в донецького Шахтаря.