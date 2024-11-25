Україна: Перша ліга

Матч вчора не відбувся.

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен висловився перед матчем з Полтавою в Першій лізі.

"До Полтави ми готувалися, як і до всіх інших суперників. Наразі ми знаємо, як вони грають, ми знаємо їхні якості та, виходячи з цих складових, ми працюємо на тренуваннях. Ми маємо бути сильними у день гри, як в атаці, так і в обороні", — сказав ван Леувен.

Матч між Полтавою та Металістом 1925 мав відбутись у неділю, але через тривалу повітряну тривогу його перенесли на понеділок. Старт зустрічі о 12:00. Обидві команди вже гарантували собі місця в групі за вихід в УПЛ.