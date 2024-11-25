Україна

Голкіпер парирував удар "пивовара".

Воротар криворізького Кривбасу Володимир Маханьков — про виїзну перемогу над київською Оболонню — 1:0 у 14 турі УПЛ.

"Знали, що буде важкий матч. Дуже добре, що забили свій гол і зіграли "на нуль". Тому з трьома балами їдемо до Кривого Рогу, відновимось та будемо готуватись до чергового серйозного суперника — Полісся.

Ми готувалися, і до можливого пенальті в тому числі. Аналітики, тренер воротарів — всі допомагають в цьому напрямку. Аналізуємо, хто може пробити та хто і як виконує пенальті. Тому я готувався, знав деяку інформацію. Щодо Слободяна, то знаю його особисто. Дуже добре, що відбив пенальті і допоміг команді здобути перемогу.

Дуже важке поле, трохи холодно було, але гра була дійсно дуже "гарячою". Основний фактор, що забили на один гол більше, ніж команда суперника", — сказав Маханьков.