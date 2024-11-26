Україна

Команда готується до матчу Юнацької Ліги УЄФА.

Головний тренер юнацької команди Шахтаря Олексій Бєлік висловився про підготовку до протистояння з ПСВ U-19, рівень конкуренції в Юнацькій лізі УЄФА та атмосферу в команді.

"Очевидно, що такі команди, як ПСВ U19, Арсенал U19, Аталанта U19 та Болонья U19, є хорошими академіями, у розпорядженні яких перебувають кваліфіковані футболісти.

Як я вже зазначав, їхні гравці часто мають досвід виступів за старші колективи, такі як U21 чи U23. Це дає їм перевагу, оскільки вони швидше дорослішають і починають звикати до темпу дорослого футболу. Для нас цей факт є додатковою мотивацією.

Приємно бачити наше турнірне становище та місце, де ми зараз є. Водночас важливо, що хлопці вірять у свої сили та розуміють: ми можемо грати на рівних і перемагати будь-якого суперника. З огляду на турнірну таблицю ПСВ U19 стимулюватиме той факт, що їх влаштовує лише перемога. Це спонукатиме їх діяти активно від перших хвилин.

Ми ж прагнутимемо нав’язати свою гру, атакувати, створювати моменти і реалізовувати їх. Водночас нам важливо надійно зіграти в обороні, адже стиль гри ПСВ U19 дещо схожий з нашим: вони також люблять атакувати. Ми хочемо досягти позитивного результату.

При цьому розуміємо, що цей матч є важливим не лише для виконання турнірних завдань, але й для розвитку наших гравців. Досвід, здобутий у таких поєдинках, неоціненний для футболістів у майбутньому, коли вони гратимуть на дорослому рівні", — сказав Бєлік.