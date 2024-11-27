Україна

Іван Андрейко поставив жирну крапку у першій зустрічі з 2 Корріку U-19 (5:0).

У рамках першого матчу третього раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА київське Динамо U-19 розгромило однолітків із косоварського 2 Корріку з рахунком 5:0.

Команда Ігоря Костюка забезпечила собі більш ніж комфортну перевагу в рахунку перед матчем-відповіддю (11 грудня), тоді як п'ятий гол юнацької команди киян у виконанні Івана Андрейка став справжньою "вишенькою на торті" на тлі домінантного виступу "біло-синіх".

Вже у компенсований до другого тайму час 16-річний вінгер Динамо U-19, отримавши м'яч на лівому фланзі, прибрав його під робочу тогу та завдав точного удару з-меж штрафного майданчика у верхній дальній кут воріт клубу з Косова, чим встановив підсумковий рахунок в цій зустрічі.

ВІДЕО ГОЛА ІВАНА АДРЕЙКА:

Зазначимо, що Іван Андрейко має на своєму рахунку п'ять матчів за збірну України U-17, в яких він забив два голи.