Україна

Проведене МРТ показало розрив зв’язок ліктьового суглобу.

Півзахисник Лівого Берега Олег Синиця не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах, повідомляє прес-служба клубу.

28-річний українець травмувався у минулому матчі УПЛ проти львівського Руху (0:1).

Після медичного обстеження стало відомо, що у нього розрив зв'язок ліктьового суглоба.

Олегу призначено консервативне лікування тривалістю 3-4 тижні, після чого на нього чекає ще два тижні реабілітації. Повернення футболіста до загальної групи очікується на старті зимових зборів.

Цього сезону Синиця провів 14 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після 14 турів Лівий Берег набрав дев'ять очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ.