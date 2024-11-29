Україна

Ще два гравці поповнили лазарет черкаського клубу.

Відразу чотири гравці черкаського ЛНЗ не зможуть допомогти своїй команді у найближчому матчі УПЛ проти Вереса. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нападник Марк Ассінор продовжує реабілітацію після серйозної травми коліна. 24-річний ганець сподівається повернутися на поле за три місяці.

Також лазарет поповнили воротар Кірілл Самойленко та захисник Назарій Муравський. У першого травма плеча і він вилетів до кінця року, а у другого – ушкодження м'язів.

Нинішнього сезону Ассінор провів три гри і забив один гол, а Самойленко ще не з'являвся на полі. На рахунку Муравського 14 матчів.

Крім цього, у матчі проти рівненської команди ЛНЗ не допоможе захисник Хайдін Саліху, у якого дискваліфікація — на його рахунку 15 ігор цього сезону.

Нагадаємо, матч ЛНЗ – Верес відбудеться завтра, 30 листопада, о 13:00 за Києвом.