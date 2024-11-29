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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та петровський Інгулець.

Полтавська Ворскла та петровський Інгулець відкриють програму п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського в Полтаві.

Юрій Максимов, після перемоги над черкаським ЛНЗ (2:0), використав із перших хвилин Павлюка в центрі поля.

Василь Кобін, на тлі розгрому від донецького Шахтаря (0:6), залучив до стартового складу Лосенка в центральній зоні, тоді як Резепов зіграє на вістрі атаки.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Скляр, Павлюк, Челядін — Кане, Ковталюк, Ієде.

Запасні: Домолега, Кулаковський, Корнієнко, Хрипчук, Чорноморець, Ндукве, Нестеренко.



Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий — П’ятов, Сад, Лосенко, Могильний — Резепов.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Чабан, Сад, Лісняк, Пушкарьов, Кисленко, Дубілей, Гаджук, Скороход, Бенедюк.



Гра Ворскла — Інгулець почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.