Україна

Голкіпер Інгульця прокоментував сенсаційне досягнення.

Напередодні петровський Інгулець у гостьовому матчі в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв полтавську Ворсклу.

Ворскла — Інгулець 0:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Одним із головних героїв матчу став воротар "козаків" Олексій Паламарчук, який парирував п’ятий поспіль пенальті в цьому сезоні та встановив рекорд УПЛ.

Після завершення гри гравець команди Василя Кобіна прокоментував своє досягнення.

"Вілівальд мені каже перед ударом: "Льоха, відбий, будь ласка". Праворуч били, ліворуч били, тепер по центру. Я впав — м’яч влучив у ноги. Слава богу, що відбив.

Сказали, що я повторив рекорд із відбитих пенальті. Значить, потрібно шостий відбити. Хочеться, щоб команда вигравала і у всіх були позитивні емоції.

Є перша перемога в чемпіонаті, потрібно працювати далі", — заявив український виконавець.

Наступний матч петровський Інгулець проведе вдома проти луганської Зорі.