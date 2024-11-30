Голкіпер Інгульця прокоментував сенсаційне досягнення.
Олексій Паламарчук, фото ФК Інгулець
30 листопада 2024, 10:36
Напередодні петровський Інгулець у гостьовому матчі в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв полтавську Ворсклу.
Ворскла — Інгулець 0:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Одним із головних героїв матчу став воротар "козаків" Олексій Паламарчук, який парирував п’ятий поспіль пенальті в цьому сезоні та встановив рекорд УПЛ.
Після завершення гри гравець команди Василя Кобіна прокоментував своє досягнення.
"Вілівальд мені каже перед ударом: "Льоха, відбий, будь ласка". Праворуч били, ліворуч били, тепер по центру. Я впав — м’яч влучив у ноги. Слава богу, що відбив.
Сказали, що я повторив рекорд із відбитих пенальті. Значить, потрібно шостий відбити. Хочеться, щоб команда вигравала і у всіх були позитивні емоції.
Є перша перемога в чемпіонаті, потрібно працювати далі", — заявив український виконавець.
Наступний матч петровський Інгулець проведе вдома проти луганської Зорі.