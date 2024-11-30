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Півзахисник Інгульця прокоментував перемогу над Ворсклою.

Напередодні петровський Інгулець у гостьовому матчі в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв полтавську Ворсклу.

Ворскла — Інгулець 0:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Одним із головних героїв матчу став воротар "козаків" Олексій Паламарчук, який парирував п’ятий поспіль пенальті в цьому сезоні та встановив рекорд УПЛ.

Після завершення гри півзахисник команди Олександр П’ятов прокоментував виступ свого колективу.

"Ми дуже працювали над цим на тренуваннях. У нас багато ігор було, де ми просто втратили очки, де могли виривати перемогу. Успіх повернувся тією стороною, що потрібно.

Сподіваюсь, це початок білої лінії. Чорну, сподіваюсь, ми вже пройшли. Сподіваємось, що більше гратимемо домашні ігри у Петровому і сподіваємось, що вже допустять наш стадіон. Удома ми більше перемагатимемо і братимемо більше очок.

Найголовніше у другому таймі було вийти, щоб концентрація була на максимальному рівні та не пропустити швидкий гол. Хоча одразу було пенальті, але ми одразу вибігали у контратаку, бо знали, що Льоха спіймає м'яч. "Льоха — потрошитель", як його називають.

Сподіваюсь, більше не буде пенальті у наші ворота, але він, якщо що, виручить нас", — заявив український виконавець.

Наступний матч петровський Інгулець проведе вдома проти луганської Зорі.