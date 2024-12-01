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Керманич Лівого Берега прокоментував нічию проти Оболоні.

Лівий Берег напередодні в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти Оболоні в домашньому дербі.

Лівий Берег — Оболонь 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власних підопічних.

"Гра видалась бойовою, справжнє дербі. Упродовж матчу було багато боротьби, це призвело до багатьох жовтих карток. Ми виграли багато єдиноборств, багато й програли. Якби ми програли, то було б більш несправедливо.

Вважаю, нічия — це справедливий результат, а для команди це буде позитивом, адже програвали майже цілий тайм.

У перерві в роздягальні я сказав, що нам вже нічого втрачати, треба бігти вперед і забивати. Найголовнішим вважаю те, що проявили характер та змогли забити, тож ми дуже раді як позитивному результату, так і забитому голу.

Не можу сказати, що під кінець першого тайму футболісти вже були розслабленим. Так, може десь недограють, але це все досвід, якого в нас не так багато.

Я, як тренер, маю впливати на розум футболістів, намагаюся це робити, але не завжди виходить", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме черкаський ЛНЗ.