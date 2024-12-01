Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та одеський Чорноморець.

Олександрія та одеський Чорноморець зіграють у п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Ніці.

Руслан Ротань, після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), залучив до стартового складу Ковальця та Ващенка в центрі поля.

Олександр Бабич, на тлі поразки від київського Динамо (1:3), використав із перших хвилин Бутка та Скибу в оборони, тоді як Попов гратиме праворуч у півзахисті.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Ващенко, Мишньов — Безерра, Філіппов, Бєляєв.

Запасні: Шевченко, Макаренко, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Малько, Погорілий.



Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе, Скиба, Кисіль — Білошевський — Попов, Сігеєв, Шпорн, Петряк — Хобленко.

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Арсич, Кайо, Єрмаков, Пшеничнюк, Васильєв, Удод, Янаков, Жаржу.



Гра Олександрія — Чорноморець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.