Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 1 грудня 2024 року.

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія розгромила одеський Чорноморець, який з 29-ї хвилини грав удев'ятьох через вилучення Івана Петряка та Богдана Бутка.

У подальшому команда Руслана Ротаня відправила у ворота "моряків" три "сухих" м'ячі, записавши до свого активу чергові три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Чорноморець у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Чорноморець 3:0

Голи: Ващенко, 16, Костишин, 79, Козак, 90+1



Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Скорко, 46), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Ващенко, Мишньов (Козак, 46) — Безерра (Костишин, 62), Філіппов, Бєляєв (Шостак, 71).



Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе, Скиба, Кисіль — Білошевський (Кайо, 67) — Попов (Янаков, 68), Сігеєв (Єрмаков, 82), Шпорн (Габелок, 81), Петряк — Хобленко.



Попередження: Безерра — Рудько, Бутко, Хобленко, Кайо



На 17-й хвилині був вилучений Іван Петряк (Чорноморець) (неспортивна поведінка).

На 29-й хвилині був вилучений Богдан Бутко (Чорноморець) (неспортивна поведінка).