Україна

Коментар керманича "гірників" після гри.

Пресконференція головного тренера Шахтаря Маріно Пушича після матчу УПЛ з Рухом.

"У такі миті важливо відчувати розчарування. Якщо ми не відчуватимемо розчарування після таких результатів, як сьогодні, та загалом у матчах, де ми втрачаємо перевагу на останніх хвилинах, то ми не вивчимо необхідні уроки. Безумовно, я задоволений тим, як грала команда, – ми могли краще реалізувати наші шанси та виграти матч набагато раніше. Але також йдеться про необхідність уміти боронити такий результат, як 1:0. На жаль, нам це сьогодні не вдалося. Як я наголосив, ми повинні відчувати розчарування. І ми дійсно відчуваємо його сьогодні. Попереду нові ігри, тож будемо готуватися до них та виносити з цього урок".

"Говорячи про сьогоднішню гру, то нам у деяких моментах забракло різкості, оригінальності та усвідомлення важливості конкретно сьогоднішнього матчу та сьогоднішньої перемоги. Звісно, як я вже наголошував, коли йдеться про такий результат, як 1:0, то він залишає для опонента простір для маневрів та для можливості відігратися. Власне цієї різкості, рішучості та надзвичайності в грі нам забракло на останніх хвилинах. Тому, так, погоджуюся з вами, можливо, десь дається взнаки брак концентрації, над чим ми, безумовно, будемо працювати".

"Я вважаю, що ми провели дуже гарний перший тайм, у тому числі з точки зору нашого володіння м’ячем. Безумовно, було дещо складніше зламувати їхній блок, оскільки суперник грав із чималою кількістю гравців позаду. Це також створювало додаткове навантаження на нас. Відповідаючи на ваше запитання, так, їм вдалося кілька разів перехопити м’яч, але такі перехоплення не призвели до якихось надзвичайно гострих моментів у виконанні нашого опонента. Тому вкотре наголошу, що 1:0 – це результат, який іноді треба вміти відстояти і захистити. На жаль, сьогодні нам цього не вдалося, тому маємо те, що маємо", — сказав Пушич.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме полтавську Ворсклу, тоді як львівський Рух посеред тижня прийматиме житомирське Полісся, а потім поїде до "вовків" на гостьовий матч вихідними.