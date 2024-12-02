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Захисник Динамо прокоментував нічию проти Колосу.

Київське Динамо напередодні у п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти ковалівського Колосу на полі суперників.

Колос — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Максим Дячук прокоментував виступ власної команди.

"У Колосу хороший підбір гравців, досвідчена команда. Як на мене, ми добре грали, у другому таймі мали багато моментів, просто сьогодні не наш день.

Ми відпрацьовуємо на тренуваннях гру в три центральних захисники, тож не можу сказати, що щось нове для нас. Тренери пояснюють нам, як грати, усе розказують, тож жодних проблем у цьому плані немає.

Пропущений не вплинув на емоції й настрій нашої команди. Навпаки, у перерві ми виявили наші помилки та проблеми, це дало нам стимул іти вперед. Але, повторюсь, просто не пощастило сьогодні.

Навіть не знаю, як Колосу вдалось вистояти. Були моменти, але м'яч не йшов у ворота. Вважаю, що другий тайм ми зіграли дуже добре.

Ми всі розуміємо, що розчаровуємо вболівальників результатами на європейській арені. Але ми граємо за Динамо Київ, тож будемо старатись досягати перемог у кожному матчі й надалі тільки радувати їх.

Просто скажу, що Колос — це хороша команда з хорошим підбором гравців. Із деякими із них я раніше грав разом.

Звичайно, усі засмучені, тому що не досягли позитивного результату, утратили очки. Але це життя й треба працювати далі. Тренери сказали, що розберемо наші помилки, й що без поразок немає перемог.

Олександрія? Теж дуже хороша команда, усі ми бачимо, де вони перебувають у таблиці, як вони грають. Будемо готуватись, тренери розкажуть на теоретичних заняттях, як краще діяти проти них", — заявив український виконавець.

Наступним матчем київського Динамо стане перенесена гостьова зустріч першого туру проти Олександрії.