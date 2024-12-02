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Півзахисник Шахтаря прокоментував нічию проти Руху.

Донецький Шахтаря у п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти львівського Руху на Арені Львів.

Шахтар — Рух 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "гірників" Роман Дідик прокоментував виступ власної команди.

"Не знаю, що й сказати. Хочеться похвалити, напевно, Рух. Важливо визнавати, напевно, що команда сьогодні була кращою, аніж ми, вони заслужили ці очки.

Я думаю, це буде по-чоловічому — визнати, що ми були сьогодні не на своєму рівні. Треба, напевно, ритись у собі — те, чому ми так граємо свої матчі.

Ні, питання втоми досі неактуальне для нас. Це ніяк не пов'язано з утомою, це пов'язано, напевно... Не знаю, з чим це пов'язано — може, психологія, може... Не знаю, але з утомою я не хочу це пов'язувати, тому що соромно так грати.

Такі два останні результати — це важко, але, я ж кажу, що треба поритись у собі, щоб кожен знайшов якісь помилки, задумався над своєю грою. Треба виправляти, тому що, якщо будемо грати так, як сьогодні, то чемпіонством і не пахне", — заявив український виконавець.

Наступним матчем донецького Шахтаря стане домашня зустріч проти полтавської Ворскли.