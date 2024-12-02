Півзахисник Шахтаря прокоментував нічию проти Руху.
Артем Бондаренко, фото ФК Шахтар Донецьк
02 грудня 2024, 13:06
Донецький Шахтаря у п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти львівського Руху на Арені Львів.
Шахтар — Рух 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "гірників" Роман Дідик прокоментував виступ власної команди.
"Не знаю, що й сказати. Хочеться похвалити, напевно, Рух. Важливо визнавати, напевно, що команда сьогодні була кращою, аніж ми, вони заслужили ці очки.
Я думаю, це буде по-чоловічому — визнати, що ми були сьогодні не на своєму рівні. Треба, напевно, ритись у собі — те, чому ми так граємо свої матчі.
Ні, питання втоми досі неактуальне для нас. Це ніяк не пов'язано з утомою, це пов'язано, напевно... Не знаю, з чим це пов'язано — може, психологія, може... Не знаю, але з утомою я не хочу це пов'язувати, тому що соромно так грати.
Такі два останні результати — це важко, але, я ж кажу, що треба поритись у собі, щоб кожен знайшов якісь помилки, задумався над своєю грою. Треба виправляти, тому що, якщо будемо грати так, як сьогодні, то чемпіонством і не пахне", — заявив український виконавець.
Наступним матчем донецького Шахтаря стане домашня зустріч проти полтавської Ворскли.