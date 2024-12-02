Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 2 грудня 2024 року.

Луганська Зоря у матчі 15 туру української Прем'єр-ліги здобула вольову перемогу над львівськими Карпатами (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли Полегенько реалізував пенальті.

Потім на 69 хвилині Зоря спромоглася відігратися зусиллями Мічина, а через 11 хвилин він же оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Карпати у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Зоря — Карпати 2:1

Голи: Мічин, 69, 80 — Полегенько, 20 (пен).

Зоря: Сапутін — Дришлюк (Ескінья, 82), Джордан, Башич — Слесар (Кирюханцев, 46), Мічин (Кораблін, 90), Яцик, Жуніньйо — Вакула, Будківський (Гусєв, 90+2), Горбач (Задорожний, 82).

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько (Занетті, 82), Ігор (Устименко, 75), Костенко (Підлепенець, 75).

Попередження: Слесар, Будківський, Дришлюк, Башич, Мічин — Костенко, Педросо, Альварес, Бабогло, Мірошніченко.