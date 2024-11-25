Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 25 листопада 2024 року.

Полісся у матчі 14 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділило очки з луганською Зорею (1:1).

Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли на 65 хвилині Будківський вивів гостей уперед, проте через сім хвилин Вантух отримав другу жовту картку та залишив луганчан у меншості.

Житомирська команда скористалася чисельною перевагою на 84 хвилині, коли цифри на табло зрівняв Сарапій.

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 24 листопада 2024 року.

Полісся — Зоря 1:1

Голи: Сарапій, 84 — Будківський, 65.

Полісся: Волинець — Тейлор (Майсурадзе, 88), Віалле, Сарапій, Смоляков — Лєднєв (Мустафаєв, 75), Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао (Макуана, 61), Назаренко (Брістрич, 88).

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Башич — Кирюханцев (Вакула, 62), Яцик, Слесар, Горбач (Хахльов, 78) — Будківський.

Попередження: Тейлор, Бабенко, Брістрич — Джордан, Вантух, Ескінья

На 72 хвилині був вилучений Роман Вантух (Зоря) (друге попередження).