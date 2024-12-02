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Наставник луганчан поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти львівських Карпат (2:1).

"Хочу привітати свою команду з важливою перемогою. Нарешті ми проявили характер, якого нам бракувало у попередніх іграх. Можливо, це не найкраща наша гра, але ми задоволені рахунком. Це головне.

Минулого місяця у нас були невдалі матчі. Ми вирішили щось змінювати, тому змінили голкіперську позицію. В нас є три хороших воротарі. Вони талановиті. Сапутін отримав свій шанс і ми задоволені його грою. Сподіваємось, що надалі буде так само.

Зоря завжди була командою з характером. Ми змінюємось. З’явилось декілька молодих виконавців. Будується нова команда. Треба трохи часу. В останньому матчі проявили характер, сьогодні також. Будемо надалі так працювати. У нашої команди великий потенціал.

Наш план – це діяти агресивніше. У першому таймі ми програвали багато підборів. Не було потрібної компактності у діях наших гравців. У другому таймі додали в агресивності і грали більш компактно. У Карпат було багато моментів. Слід відзначити, що Карпати – дуже кваліфікована команда. Дуже сильні гравці в індивідуальному плані, особливо бразильці", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Карпати.