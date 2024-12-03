Комітет арбітрів УАФ оголосив суддівську бригаду, яка буде обслуговувати перенесений матч 1 туру VBET Української Премʼєр-Ліги між Олександрією та Динамо. 

Матч лідерів чемпіонату обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з досвідченим Віталієм Романовим. 

Головний арбітр – Романов В.М. (Дніпро)

Асистенти – Висоцький В.О. (Запоріжжя), Трехліб Я.М. (Дніпро)

4-й арбітр – Євтухов Д.Ю. (Дніпро)

Арбітр ВАА – Новохатній В.В. (Черкаси)

Асистент ВАА – Коваленко А.А. (Полтава)

Спостерігач арбітражу – Можаровський Ю.А. (Львів)

Спостерігач ВАА – Лисенчук С.Г. (Київська обл)

Матч Олександрія — Динамо відбудеться 4 грудня, початок о 15:30.