Призначено суддівську бригаду на центральний матч перенесеного туру.
Романов, Динамо
03 грудня 2024, 10:23
Комітет арбітрів УАФ оголосив суддівську бригаду, яка буде обслуговувати перенесений матч 1 туру VBET Української Премʼєр-Ліги між Олександрією та Динамо.
Матч лідерів чемпіонату обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з досвідченим Віталієм Романовим.
Головний арбітр – Романов В.М. (Дніпро)
Асистенти – Висоцький В.О. (Запоріжжя), Трехліб Я.М. (Дніпро)
4-й арбітр – Євтухов Д.Ю. (Дніпро)
Арбітр ВАА – Новохатній В.В. (Черкаси)
Асистент ВАА – Коваленко А.А. (Полтава)
Спостерігач арбітражу – Можаровський Ю.А. (Львів)
Спостерігач ВАА – Лисенчук С.Г. (Київська обл)
Матч Олександрія — Динамо відбудеться 4 грудня, початок о 15:30.