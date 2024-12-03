Англія

Кін: Я знімаю капелюха перед Салахом

Ексгравець манкуніанців висловив повагу Мохамеду.

Салах, getty images

Ексгравець Манчестер Юнайтед Рой Кін висловився про ситуацію з контрактом Мохамеда Салах з "Ліверпулем".



"Навіть за останні кілька тижнів і після інтерв'ю він трохи висловлюється про свої справи з контрактом.



Він показує іншу сторону своєї особистості. Він робив це в останній рік чи два, коли його зняли в кількох важливих іграх за Ліверпуль із Клоппом. Він показує, що він, очевидно, небайдужий до гри.



Зрештою, він гравець світового класу і перебуває у чудовій позиції в Ліверпулі і в ситуації з контрактом. І він показує себе, я б віддав йому належне в цьому відношенні.



Він відкрито говорить про це, і люди обговорюють його, критикують і кажуть, що він такий-то, егоїст або щось на кшталт цього. Але він висловлюється. Справжні топгравці відставлять це вбік і скажуть: "Я буду показувати себе у важливих іграх". І саме тому я знімаю перед ним капелюха", — сказав Кін.