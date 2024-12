Україна

Перше коло закінчено.

Чемпіонат України досяг екватора туром, подібні до якого можна дивитися і дивитися. Осічки фаворитів, сенсації, гарні голи, блискучі сейви – навіть скандали прикрасили тур, зробили найпрохідніший матч туру цікавим. Але про все по порядку.

Олександрія – найкраща команда України

Перше коло добігло кінця, і це найкращий момент, щоб перестати соромитися і визнати, що найкраща команда сезону називається не Динамо і не Шахтар.

Олександрія грає у найцікавіший та найсучасніший футбол сезону. Олександрія не соромиться довіряти молоді: до того ж як на рівні гравців, так і на рівні тренера. В Олександрії працює внутрішня конкуренція: буквально у цьому турі Ващенко відзначив голом шанс у вигляді першого виходу у старті, раніше тим самим відзначався Бєляєв. При цьому Олександрія не соромиться зубрити варіанти розіграшу стандартів: з них вона забила безліч дуже, дуже важливих голів.

3:0 із Чорноморцем, який навіть сам Ротань визнав нескладним матчем, підвели межу під найкращим колом в історії. У комплекті з кінцівкою попереднього чемпіонату набігли вже 19 турів без поразок – і тринадцять із них олександрійці закінчили перемогами. Щоправда, 2024-й рік закінчується для Олександрії матчами, в яких на кону стоятиме якщо не все, то дуже багато. Цього тижня підопічні Ротаня двічі зіграють із Динамо – але лише бренд дозволяє киянам вважатися у них фаворитами.

Треш туру

Ну і, як і належить найсильнішій команді України, Олександрії допомагають арбітри.

Одразу хочеться відзначити: це не скасовує гранично хамського, на рівні першості пивзаводу, поведінки цілої низки представників Чорноморця. Коли спочатку два досвідчені гравці (взагалі-то приклади для одеської молоді) кричать і ображають арбітра, потім тренер виходить на поле і шантажує суддів виходом з поля, тому ще й прес-аташе виходить у паблік з якимись безглуздими претензіями коментатору – це просто негідно. Негідно насамперед такої легендарної команди, як Чорноморець.

Мені здається, легендарність якраз й тисне на одеський клуб. Він не може, як Верес, умовні три місяці просто грати як аутсайдер і чекати кращих часів. Коли Олександрія, яка ще минулого сезону випередила Чорноморець на якихось два очки, виглядає беззаперечним фаворитом гри і так легко відкриває рахунок – це важко пережити. Коли до зони вильоту залишилося ще два пункти – це ще важче. Саме з Петряком все цілком очевидно: всю кар'єру до 30 років він боровся зовсім інші місця. Вилітати, проводити залишок кар'єри у першій лізі чи навіть просто на дні таблиці ніхто не хоче – ось у Івана і здали нерви.

Але це не скасовує факт, що Бєляєв за грубий підкат проти Бутка мав отримувати жовту, а у випадку з першим голом арбітр міг свистнути фол у господарів . Обидва рази арбітр вирішив зіграти на користь Олександрії: там дав дограти атаку, там пробачив Бєляєва і не пробачив Бутка... Але, слово честі, усім причетним до Чорноморця я б порадив насамперед послухати Ротаня: “Суперник нам сам зробив подарунки. Коли ти ще в першому таймі маєш чисельну перевагу, питання, коли ти цю перевагу використовуєш. Нескладна гра”.

До речі, Руслан Петрович теж мав вигляд за підсумками цієї гри тренером якогось топ-клубу. Чи не правда, що всі тримають у пам'яті сюжети, коли умовний Кварцяний за підсумками гри б'ється в істериці, а тренер Динамо чи Шахтаря поблажливо на це дивиться? Так от, ця гра – гра двох команд, які минулий сезон пройшли абсолютно врівень – дуже це нагадувала за висловлюваннями.

Шахтар, Динамо – передбачувані осічки

Нічиї Шахтаря з Рухом та Динамо з Колосом у сенсації писати можна лише від лінощів. Після складних єврокубкових матчів, тривалих переїздів жоден із грандів набирати три очки з такими міцними середняками і не повинен. У випадку з Колосом взагалі час звикнути: за винятком дебютного сезону у вищій лізі, команда з Ковалівки забирає очки у Динамо у кожному повноцінному чемпіонаті. Рух забрав бали у Шахтаря “всього” втретє, але він і вирішує серйозні завдання лише другий сезон.

Зрозуміло, і Колос, і Рух здорово пройшлися лезом – відбирати очки у грандів впевнено вони поки що не можуть. Динамо за рахунку 1:1 могло вбивати переможний, Шахтар просто міг утримати 1:0. Але в цілому, звичайно, видно, що запас міцності у обох грандів не такий великий, як у найкращі роки – і необхідність грати двічі на тиждень цей запас стирає до нуля. З нулів, до речі, в таблиці залишилися лише поразки Динамо та Олександрії – чи залишиться хоч один з цих “бубликів” “висіти” за тиждень?

Слова туру

Щоправда, наприклад, Артем Бондаренко не вважає, що осічки Шахтаря пов'язані зі втомою: “Хочеться похвалити Рух. Треба визнати, що ця команда сьогодні була кращою, ніж ми, і заслужила на цей результат. Я думаю, це буде по-чоловічому — визнати, що ми були сьогодні не на своєму рівні. Треба розбиратися в собі. Те, що сталося сьогодні, жодним чином не пов’язано з втомою. Може, психологія. Але в будь-якому разі соромно так грати. Якщо будемо так грати, то чемпіонством не пахне”.

Рідкісність для вітчизняного (та й будь-якого іншого) футболу, чи не так? Бондаренко – один із найочевидніших лідерів команди – прямо каже, що йому не подобається гра команди. Відповідальності із самого себе він, що приємно, не знімає – але будемо об'єктивними, він один із останніх, до кого можна пред'явити претензії. Якби всі давали Шахтарю таку користь, як опорник, який йде в топ-2 найкращих бомбардирів усієї ліги, Шахтар досі б не втратив би жодного очка.

На мою думку, такі висловлювання – знак, що у Шахтарі зароджуються внутрішні конфлікти. Треба визнати, що гірники зараз просто дуже посередньо грають: і атакують, і захищаються. Якби не гол захисника після кутового, то Рух могла б добити лише випадковість – така, як автогол, що приніс перемогу з Колосом.

Фактично, Шахтар у цьому чемпіонаті або трощить дуже слабких суперників (6:0 з Інгульцем, 4:0 з Оболонню, 5:1 з ЛНЗ, 5:0 з Ворсклою), або пливе за течією – і в таких “запливах” вже втратив очки з Олександрією, Поліссям, Вересом та Рухом. Вдумайтеся в це: із команд, які зараз складають верхню половину таблиці , обіграти вдалося лише Карпати. А тренер, тим часом, в інтерв'ю каже, що, можливо, сам піде із Шахтаря. Зрозуміло, що рядок у резюме “колишній асистент Арне Слота” зростає та зростає в ціні, але, чесно кажучи, незрозуміло, чому “гірники” мають триматися за такого тренера.

Як деталі, які не сприяють чудовій атмосфері, я б назвав дикий дисбаланс корисності команді та цінника для цілого ряду гравців. Хоча у Шахтаря зараз “14” у графі матчі, на гру з Кривбасом (перенесену через тривоги) Пушич також публікував стартовий склад.

Так от, із 15 ігор першого кола Невертон вийшов у старті на 3, Егіналду – на 4, Вінісіус Тобас – на 5, Педріньйо – на 7, Педру Енріке – на 9. Єврокубки показник? Так у найважливішому матчі з ПСВ, який відбувся на тижні, у “старті” вийшли лише два бразильці – а краще б їх було ще менше (принаймні, саме Енріке підвів команду вилученням). У вирішальний момент Пушич виставив максимально український склад, тоді як на лаві запасних основною мовою була португальська.

Іноземці Шахтаря не відпрацьовують вкладень навіть чисто номінально. Вони не те, що не можуть привести команду до якихось нових висот – швидше навпаки, той час, який вони отримують, вони отримують через зарплати та суми трансферів. Егіналду дякує богові за перші голи з квітня, Траоре з березня забив в УПЛ лише Оболоні, і навіть Марлон Гомес, один із двох явно кращих бразильців Шахтаря, в Ейндховені виявився не потрібен. Тому що, справді, гірше працює без м'яча, ніж будь-яка з трійки Криськiв – Бондаренко – Судаков.

При цьому вкладення в легіонерів та українців Шахтаря просто непорівнянні. “Гірники” за Зубкова заплатили 2 мільйони євро – і це лакшері-трата порівняно з більшістю інших українців, які у клубі з тінейджерського віку. У роздягальні всі розуміють, що ті, хто допомагають клубу більше, отримують менше – і це не може не множити напругу.

Кривбас надав Поліссю урок трансферної політики

Полісся, тим часом, випало вже з єврокубкової зони. Кривбас переміг, незважаючи навіть на те, що стримати вбивчі фланги житомирців повністю не вдалося: Гуцуляк відзначився черговим голом. У потрібний момент “вистрілив” хет-триком Твердохліб – і можна було б списати на нефарт , найкращий у житті день у суперника, якби Полісся принципово не відкидало будь-які можливості подібного “фарту” в себе.

Єгор Твердохліб не мав жодного шансу опинитися на Поліссі, а не у Кривбасі. До кінця минулого року він грав за Минай – і це, серед іншого, означало найчорнішу серію без жодної перемоги. Кривбас, без п'яти хвилин бронзовий призер, не побоявся взяти гравця зі дна таблиці.

Далі, що цікаво, Єгор практично не грав півроку: два виходи у старті при 11 матчах на лавці за всю другу половину сезону. Таланту з провінції треба було звикнути до вимог Вернидуба, навчитися розуміти команду – і для цього був потрібен час, але коли воно минуло, у Кривбаса сформувався справжній діамант.

Хет-трик дозволив Твердохлібу мати у своєму активі вже шість голів. Два м'яча Поліссю він забив після стандартів – тобто команду чудово розуміє навіть на такому, наполовину інтуїтивному рівні. Кривбас навіть просто з фінансів поступається в лізі багатьом, за комфортом життя... Непросто, скажімо так, зараз у Кривому Розі, і я не візьмуся засуджувати того ж Стецькова, який рветься з Кривбасу до Карпат, і задля цього готовий навіть сезон у дублі провести. Але в таких програшних умовах Кривбас розкриває недооцінених гравців – і на повну використовує талант свого тренера.

Полісся, яке кожне міжсезоння виганяє 10 гравців, такого дуже не вистачає. Три тури тому житомирці програли Олександрії, у якої у “старті” вийшов Козак – і цей гравець дуже допоміг Поліссю ще минулого сезону. Але минулий сезон для житомирців – це позаминуле життя, той самий Калiтвiнцев, в якого переважно феєрив Козак – це, без іронії, далеке минуле.

ЛНЗ – Верес: комедія помилок

Рівненський клуб продовжив безпрограшну серію та піднявся вже на сьоме місце, але розпочав гру у Черкасах він просто жахливо. Яго так “прекрасно” спробував розпочати атаку, що подарував Яшарі вихід віч-на-віч – косовар впорався. Але після цього ЛНЗ весь матч грав в обороні ще гірше, Верес ловив його на помилках при виході в атаку — і, як наслідок, заслужено виграв. Переможний гол Луана прийшов після “передачі” Нонікашвілі — а загалом, звичайно, рівень гри залишав бажати кращого.

Лівий Берег: щоб уникнути антирекорду, потрібен вихід в атаку воротаря

Все-таки київський клуб уникнув ганебного першого місця у списку “сухих” серій. Воно збереглося за Карпатами (про колізію, яка призвела до тих 10 ігор без голів, я писав раніше), а Лівому Берегу не вистачило практично однієї повної гри для антирекорду.

У київському дербі команда Первака не показала нічого такого, що заслужило б уникнути чергового нуля на табло. Але, коли на дев'яносту хвилину “пивовари” вели в один м'яч, на кутовий прийшов Максим Механів. І один із “блоків” воротаря дозволив команді продовжити атаку і заштовхати потрібний м'яч. Це було красиво, це було видовищно, але про вихід із кризи, звичайно, не свідчить.

Зоря: перемога насамперед над самими собою

Луганський клуб приймав Карпати у ситуації, коли, начебто, і на поле можна не виходити. Вантуха дискваліфіковано, в анамнезі ціла серія поразок – а львівський клуб на ходу і виграв перший тайм завдяки черговому дурному пенальті біля воріт луганчан. Але якби Зоря так легко здавалася, то, напевно, її просто не існувало б – розформувалися б років 10 тому. У потрібний момент підключення Мічіна в атаку дозволили оформити камбек, а Джордан виграв ключове єдиноборство в атаці. Карпатам треба звикати до виїздів: перше коло вони провели, граючи майже винятково у Львові.

Паламарчук – “Ми хочемо всім рекордам наші горді дати імена”

Воротар Інгульця живе за принципом “Ні дня без подвигу”. Олександр Скляр увійшов до одного ряду з Олександром Філіпповим (Олександрія), Георгієм Судаковим (Шахтар), Ігором Невесом (Карпати) та Шотою Нонікашвілі (ЛНЗ) у списку жертв, яким Олексій не дав реалізувати пенальті.

Це перший випадок за всі 30 років в історії чемпіонатів України, коли голкіпер відбив п'ять пенальті поспіль. Навіть список із чотирьох сейвів голкіпера з “точки” поспіль був дуже короткий – я його приводив у минулому турі, а п'ять ударів не парирував ніхто і ніколи.

До речі, як швидко Паламарчук зміг встановити цей рекорд. Арбітри не шкодують аутсайдера (та й грає він в обороні так собі), за якихось дев'ять турів призначили до його воріт шість пенальті – але після Мрвальевича , який, між іншим, так на останніх хвилинах врятував нічию для Вереса, голкіпера не може пробити ніхто. Вийшло, що Верес із того пенальті розігнав безпрограшну серію, яка триває досі, а Інгулець – “суху” з пенальті.

Вже складно навіть знайти якісь орієнтири для такого воротарського подвигу. Але якщо вважати всі нереалізовані пенальті, включаючи удари в каркас і повз ворота, то Паламарчуку ще є, куди прагнути. Не винні ж, зрештою, інші воротарі, що хтось б'є не їм у руки, а повз ворота – швидше їхня заслуга, що дезорієнтували, деморалізували.

1) Богдан Сарнавський. Кар'єра цього вартового воріт розвивається за дуже дивною синусоїдою: from zero to hero. Він дебютував в УПЛ у 18 років, але вже у другому поєдинку отримав червону картку ще як голкіпер Арсеналу. Потім був раптовий перехід у Шахтар, де він навіть на статус другого воротаря міг насилу претендувати, лавки Ворскли, Вереса... І тільки в аутсайдері під назвою ФК Львів Сарнавський зміг: а) виграти конкуренцію; б) не дати забити собі шість пенальті.

Воротарських подвигів УПЛ бачила чимало, але мало кому вони принесли стільки користі. Саме після такого перфомансу за ФК Львів Сарнавський перейшов у Дніпро-1, а надалі у його кар'єрі були і Кривбас, і Лехія із Гданська. Щоправда, легендарний польський клуб зараз переживає лихоліття: минулого сезону Сарнавський у його складі вийшов у вищу лігу, зараз серйозно ризикує вилетіти.

2) Валерій Воробйов. Якщо намагатися охарактеризувати досягнення цієї людини одним словом, найбільше підійде слово “Феномен”. І в цьому немає зайвої улесливості: іншого воротаря, який із настільки непробивних позицій упав так низько, в історії українського футболу, мабуть, що й не було.

У сезоні-93/94 вихованець дніпропетровського футболу неймовірно грав за Кривбас. Своїми шістьма відбитими пенальті Воробйов допоміг команді залізти на шосте місце. Коли Валерій переходив у Динамо, він, напевно, планував поборотися за місце в основі і там: справжніх зірок на посаді номер один у Києві тоді не було. Але саме в 1994-му конкуренцію в Динамо остаточно виграла людина, яка залишається в клубі досі – а у Воробйова попереду був запас ЦСКА-Борисфен, повернення до Кривбасу, трансфер до чемпіонату країни-терориста, програна конкуренція навіть там і завершення кар'єри у 33 роки.

У дев'яності Воробйов залучався і до збірної. Його показники: шість матчів, ДВА пропущені голи, чотири “сухарі” з вірменами та грузинами. Феномен.

Гол туру

Але воротар, навіть дуже крутий – половина команди. Інгулець стер нуль у графі “Перемоги” не лише завдяки сейву Паламарчука з пенальті, а й завдяки суперудару Лосенка.

Тренер: Пономарьов (Рух)