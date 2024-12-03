Іспанія

Віктор висловився про свою травму.

Вінгер Жирони Віктор Циганков поділився думками щодо своєї травми, яка не дозволила йому зіграти за збірну України та через яку він пропускає матчі клубу.

"Я буду намагатися та вірити до своїх останніх днів", — написав Циганков в інстаграм.

Зазначимо, що 27-річний українець лише нещодавно повернувся на поле після травми, через яку пропустив кілька матчів клубу та збірної України. На його рахунку десять матчів, один гол та один асист.

Жирона без Циганкова зіграла 2:2 з Вільярреалом в Ла Лізі.