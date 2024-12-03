Україна

У хавбека "біло-синіх" травма камбаловидного м'яза.

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок зможе повернутися на поле лише навесні наступного року. Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Вже на весну планується повернення. Наскільки я зрозумів, ми тоді його побачимо. Наразі форсувати його повернення не будуть. Хоча видно, що команді не вистачає Піхальонка, він би дав більше шансів для ротації", — сказав Циганик під час передачі Циганик LIVE.

Нагадаємо, раніше головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський заявляв, що у Піхальонка проблеми з камбаловидним м'язом.

Цього сезону Пихальонок провів 14 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.