Україна

Троє футболістів претендують на нагороду від УАФ.

Українська асоціація футболу почала підбивати підсумки 2024 року для збірної України.

У своєму Telegram-каналі УАФ запустила голосування за звання "Дебют року" у складі національної команди під керівництвом Сергія Реброва.

На нагороду претендують троє півзахисників:

- Володимир Бражко з киїського Динамо – вісім матчів. Дебют у матчі проти Боснії і Герцеговини (2:1);

- Іван Калюжний з Олександрії – чотири матчі. Дебютував у матчі проти Грузії (1:0) у жовтні;

- Олександр Назаренко з Полісся – три матчі. Дебют у зустрічі з Грузією (1:0) у жовтні.

Голосування триватиме до 10 грудня, а ім'я переможця буде озвучено 13 грудня.