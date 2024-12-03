Майбутній чемпіонат Європи прийматиме Словаччина.
Збірна України U-21, фото УАФ
03 грудня 2024, 20:50
У столиці Словаччини, місті Братислава, пройшла процедура жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2025 (U-21).
Своїх суперників дізналася й молодіжна збірна України. Колектив Унаї Мельгоси опинився в групі D, тож "синьо-жовтим" протистоятимуть однолітки з Фінляндії, Нідерландів і Данії.
Результати жеребкування:
А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія;
В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія;
С: Португалія, Франція, Польща, Грузія;
D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.
Нагадаємо, турнір серед збірних U-21 проходитиме в червні (11-28) 2025 року в Словаччині.