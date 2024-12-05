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Форвард Руху прокоментував нічию проти Полісся.

Львівський Рух напередодні в перенесеному матчі першого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию на власному полі проти житомирського Полісся.

Рух — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Ярослав Карабін прокоментував виступ власної команди.

"Добре, що вдалось забити, але я, як і вся команда, незадоволений результатом, бо хотілось виграти цей матч. Після забитого голу Рух грав на втримання результату, але, на жаль, удалось здобути лише одне очко.

Полісся — це сильний суперник. Ми добре підготувались до цього матчу, адже розібрали багато ігор житомирян. Суперник показав усе те, про що нам говорили тренери, тож нічого несподіваного для нас на полі не було.

Ігрова схема з трьома центральними захисниками є новою для нас, але гравці розуміють вимоги тренерського штабу. Ми знаємо, як треба грати, переміщатись по полю. Думаю, у нас не виникло проблем з тим, що команда грала за новою схемою.

У нас залишилось ще два матчі у цьому році і команда по-бойовому налаштована на ці ігри. Попереду в Руху поєдинок у Житомирі й сподіваюсь, що нам вдасться здобути там позитивний результат. Ми розберемо гру з Поліссям і добре підготуємось до наступної зустрічі", — заявив український виконавець.

Матч другого кола поміж цими командами на житомирському Центральному відбудеться в понеділок, о 18:00.