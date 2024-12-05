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Форвард Руху прокоментував нічию проти Полісся.

Напередодні львівський Рух у перенесеному матчі першого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию на власному полі проти житомирського Полісся.

Рух — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Юрій Климчук прокоментував виступ власної команди.

"Є певне розчарування після гри. Команді вдалось забити швидкий гол одразу після перерви. Ми намагались утримати цей результат, бо було б чудово здобути три очки у такій грі, але в підсумку — 1:1. Хоча добре, що не залишились узагалі ні з нічим.

Ми готувались до іншої ігрової схеми Полісся, проте нам удалось швидко адаптуватись до цих змін. Хлопці перебудувались та якісно протистояли супернику. Після гри всі розуміли, що команда могла піднятись вище у турнірній таблиці якби здобула перемогу, втім маємо те що маємо.

Рух налаштовується на перемогу в кожній грі. У нас є час, щоб проаналізувати перший матч із Поліссям та добре підготуватись до гри у Житомирі. Слід зробити правильні висновки з цього поєдинку та спробувати покращити свою гру у наступному матчі", — заявив український виконавець.

Матч другого кола поміж цими командами на житомирському Центральному відбудеться в понеділок, о 18:00.