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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та полтавська Ворскла.

Донецький Шахтар та полтавська Ворскла відкриють чотирнадцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Маріно Пушич, після нічиєї проти львівського Руху (1:1), використав із перших хвилин Вінісіуса та Азарові на фланги оборони, тоді як Криськів зіграє в центрі поля, а Траоре та Невертон долучаться до атаки.

Юрій Максимов, на тлі поразки від петровського Інгульця (0:3), залучив до стартового складу Чорноморця ліворуч у захисті.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Марлон, Криськів, Судаков — Зубков, Траоре, Невертон.

Запасні: Фесюн, Степаненко, Егіналду, Швед, Педріньйо Азеведо, Сікан, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевін, Педріньйо да Сілва, Фарина.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Чорноморець — Скляр, Павлюк, Челядін — Кане, Ієде, Крупський.

Запасні: Домолега, Кулаковський, Островський, Ковталюк, Нестеренко.



Гра Шахтар — Ворскла почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.