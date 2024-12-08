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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Напередодні в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на виїзді здолав одеський Чорноморець.

Чорноморець — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"Ми розуміли, що в Одесі завжди важко грати. Тим паче, вони виступали вдома, а ми на виїзді. До того ж, ми розуміли, що після гри Чорноморця з Олександрією Петряк і Бутко пропускають цей матч. Нам пощастило десь, що їх не було на полі.

Трошки не вгадали з тим, що очікували схему від суперника в чотири захисники, а вони вийшли в п'ять. І багато часу пішло на те, щоб докричатись до хлопців, щоб вони правильно відреагували на цю схему. Ще й пропустили м'яч.

Але я задоволений тим, що хлопці після пропущеного м'яча дуже швидко оговтались. Зробили все для того, щоб вирівняти шанси, а потім ще й забили другий м’яч, і ми пішли з комфортним результатом 2:1 на нашу користь на перерву.

У перерві вже зробили те, що нам потрібно було зробити: підказали, зробили одну заміну. Не через те, що Шевченко випадав, — я дуже ним задоволений. Хлопцю 18 років, і третю поспіль гру він грає в стартовому складі.

Я розумію, що десь прийде той час, коли він вже трошки піднаїсться, і треба буде дати йому час перепочити, і випустити краще з лави запасних.

Після перерви вийшов досвідчений Бізімана, у чому ми також не прорахувалися. Взагаліті заміни, які ми зробили, пішли нам на користь. Кожен із хлопців, хто вийшов на поле, додав. Забили ще один м'яч, виграли з комфортним рахунком 3:1. Рухаємось далі, залишилась одна гра — у цю суботу проти Карпат. І йдемо у відпустку.

Пенальті у ворота Чорноморця? Так не робіть цей пенальті, не чужого збивайте гравця. Так буває: захисник не встиг за Кузиком. Тому це нормально. Я думаю, по грі навіть у першому таймі, коли ми програвали 0:1, ми все одно ні в чому не поступались. Якби Микитишин раніше реалізував свої моменти, може ми б ще раніше забили.

Найголовніше, що ми швидко відреагували на те, що пропустили, зрівняли рахунок та вийшли вперед. Усе класно. Значить, ми вже навчились реагувати на пропущені м'ячі.

Твердохліб? За чотири останні поєдинки він забив шість м’ячів. Сьогодні знову відзначився. Він в дуже непоганій формі, я дуже задоволений ним. Я казав про це після гри з Поліссям — Єгор набирає оберти. Я радію за цього молодого талановитого, фізично дуже непоганого хлопця.

Збірна? Важке питання. Нещадно я давав інтерв'ю і мене запитали про Кузика. Я сказав, що цей хлопчина зіграв дві гри за U-21 і дуже непогано в них виглядав. Хоча ці ігри були товариські: із португальцями і італійцями. Мені дуже сподобалось, як він зіграв.

Я думаю, що це шлях до національної збірної, тому що ті, хто дуже добре себе зарекомендує за U-21, саме вони і стануть підсиленням нашої національної збірної. Я дуже розраховую на цього хлопця.

Чи запросив би я Кузика, якби був тренером збірної? Не знаю. Я не можу так сказати. Якби він заслуговував. Окрім Кузика там є Миколенко — це "скеля", можна так сказати. Там є ліві захисники, є праві непогані захисники, є центральні. Думаю, що могли б викликати у збірну вже і Батагова.

Про нього пишуть, і дійсно, це дуже талановитий футболіст, який був у Зорі, а зараз виступає в Туреччині. Тому, я думаю, що скоро ми його побачимо у збірній. Я ж не працюю у збірній і, чесно кажучи, скажу так, якби було запрошення, не знаю, чи я б прийняв його.

Будь-яка поразка прикра. Для мене взагалі немає різниці, чи 0:1, чи 1:2, чи 2:3, чи 0:3. Завжди хочеться реваншу. Найголовніше, щоб ми не накрутили себе на щось зайве. Треба виходити грати, адже це такий же суперник, як і всі. Тим паче, ми граємо вдома, за підтримки наших фанатів. Тому будемо готуватись, а там як воно буде, я не можу зараз сказати", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє вдома проти львівських Карпат.