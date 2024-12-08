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Керманич Чорноморця прокоментував поразку від Кривбасу.

Напередодні в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги одеський Чорноморець удома поступився криворізькому Кривбасу.

Чорноморець — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власної команди.

"Справжня чоловіча гра була. Дуже хотіли порадувати наших уболівальників. Вважаю, що ми зіграли досить агресивно. Перебудували тактичну схему. І в принципі хлопці виконували багато "верхнього" пресингу.

Будемо відверті, десь в останні п’ять хвилин першого тайму ми поступились: пенальті — гол, і другий гол із нічого пропустили.

Грали проти команди, у складі якої є збірники. За рівнем майстерності ми поступаємось. І ось цієї майстерності нам і не вистачило. Хоча моменти були, як в першому, так і другому таймах. Вважаю, ми награли як мінімум ще на один гол. Кривбас іде четвертим і ставить перед собою серйозні завдання.

Переломний момент? Пенальті. Дуже легкий пенальті. Наш захисник заробив його. Це нестача навичок і досвіду нашого легіонера — Гомеса. Пенальті справедливий. Він не зіграв у м’яч, зіграв у ногу. Але наш гравець не може так грати у власному штрафному.

Так. Гру сьогодні пропускали Петряк, Бутко. До того ж, Удод, Янаков травмувались. Ці чотири гравці могли нам допомогти.

Поки щодо дискваліфікації немає інформації, чекаємо. Дві гри, думаю, 100%.

Сьогоднішні попередження були отримані в ігрових моментах. Ми зробили висновки після матчу в Олександрії, адже ніхто їх не заробив за розмови з арбітром. Арбітр нічого не придумував і не допомагав жодній із команд. Копієвський давав боротись, давав грати.

На 100% у плані психології в нас усе добре. На обидва останні матчі ми налаштовувались як треба, заряджались на максимум. Хочеться, щоб додавали ті, хто виходять на заміну. Результатом розчаровані, але попереду ще один тур в цьому році — проти Зорі", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у луганської Зорі.