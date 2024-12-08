Україна

Керманич Карпат прокоментував розгром Вересу.

Напередодні в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги львівські Карпати вдома розгромили рівненський Верес.

Карпати — Верес 5:0 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Після завершення гри головний тренер "левів" Владислав Лупашко прокоментував виступ власної команди.

"Сказав гравцям, що перший матч із Вересом був дуже важкий. Я навіть не розумів, що буде відбуватись на футбольному полі та як ми будемо грати. Тому що тоді все було дуже швидко та складно.

Ми сильно помилялись. Стільки помилок та боязкої гри, тож дуже добре, що той матч завершився внічию 0:0. Після гри тоді я сказав, що лінії захисту нашої команди зробили кілька якісних дій. Однак їх було дуже мало.

Тоді ми собі сказали, що прийдемо до того, що цих дій буде набагато більше, набагато більше сміливих відкривань та гри на м’ячі. Це дійсно змінилось. Я про це сьогодні гравцям казав.

Ми дуже змінились. Якщо тезово, то скажу, що як у грі з м’ячем, так і без нього. Кардинальні зміни, 100%… Нас не потрібно було оцінювати по першому матчу з Вересом. Оскільки ми впродовж усього першого кола поетапно змінювались та ставали сильнішими.

Дуже багато критики було після Інгульця, але ця гра була одна з найкращих. Ми створили велику кількість моментів. Два голи ми забили, але їх не зарахували. Після Лівого Берега була феєрія, але нічого не змінилось. Ми так само діяли, створювали та бігли. Але критика була неймовірна, бо знову ж таки ми всі орієнтуємось на результат.

Якщо сьогодні говорити про результат, то він був найкращим. Якщо говорити про якість гри, то я не впевнений, що сьогоднішня гра була найкраща. Ми програли Поліссю, але дуже класно виглядали. Це випадковість, що ми тоді після перерви пропустили третій гол, а не забили другий.

Матч проти Олександрії, перший тайм… Я не бачив, щоб хтось там грав так сміливо. Ми бачили, як грала Олександрія останній матч і проти них суперник боявся діяти. Ми грали сміливо і це випадковість, що ми пропустили штрафний та два пенальті. Ми показували дуже якісний футбол.

Мені важко сказати, який саме матч був найкращим. Але хочу сказати, що я ніколи не буду відштовхуватися від результату в оцінці найкращий чи найгірший матч.

Пенальті Ігора? На його прикладі вболівальники показують любов до футболістів. За їхню відданість і наскільки щиро вони це роблять. Прагнуть боротись за герб клубу. Ми часто кажемо, що у нас є вболівальники і ми маємо за них грати. Хлопці це чують. Особливо тут ми маємо демонструвати якісну гру для них.

У чому це полягає? Коли ти забиваєш один гол, то ти мусиш бігти і забивати другий, і так далі. Усі бачать самопожертву від Ігора, усі його намагаються шкодувати, але не треба цього робити. Потрібно підвищувати планку, не задовольнятись лише якісною грою.

Треба робити те, що треба для нападника — забивати голи, і він це колись зробить. Я в цьому впевнений", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати зіграють у гостях у криворізького Кривбасу.