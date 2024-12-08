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Керманич Вересу прокоментував розгром від Карпат.

Напередодні в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес зазнав розгромної поразки на полі львівських Карпат.

Карпати — Верес 5:0 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Ця поразка дещо болюча для нас. Тим більше, із таким рахунком. Але, якщо вдатись до аналізу, то я б сказав, що ми програли початок матчу. Ми очікували агресивного початку матчу від Карпат. Але сподівалися, що і ми гратимемо активно.

На жаль, сьогодні пропустили швидкі м’ячі, потім було вилучення і далі вже важко щось коментувати.

Хоча, маю віддати належне команді. Хлопці навіть у меншості намагались створювати моменти. Навіть, створили декілька. Але не реалізували.

Це закономірний результат. І тут щось багато говорити буде зайвим. У порівнянні із серпневим матчем обидві команди змінились у кращий бік. Ми сьогодні програли, але і такі ігри бувають.

Потрібно віддати належне Карпатам — перемогли, багато забили. Але і ми до сьогодні не програвали десять матчів поспіль. Я бачу в нашій грі багато позитивних моментів.

Результат не завжди відображає реальний стан справ. Навіть сьогодні я бачу певний позитив", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграють у гостях у київського Динамо.