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Коментар Олександра Шовковського після центрального матчу 16-го туру УПЛ.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на питання представників ЗМІ після матчу чемпіонату України проти Олександрії (3:0).

"Багато розмов було, але ми готувалися до першої гри з Олександрією в дуже непростих умовах. І, безумовно, один заліковий пункт, який ми завоювали, — це не те, на що ми розраховували. Але обставини та ситуація були не на нашу користь. Цього разу в нас було на підготовку на один день більше, ніж ми мали перед двома попередніми поєдинками. І це було нам на руку. Хоча ви бачили, що наприкінці матчу ми зробили вимушені заміни, гравці просили самі їх замінити. Навантаження є, втома є, і хочемо не хочемо, але це факт, і ми не можемо його відкидати.

Тож, з одного боку, ми розчаровані, що взяли одне очко на виїзді, з іншого — сьогоднішній матч показав, що якби ми були в однакових умовах із суперником, то й гра була б зовсім іншою.

Ми будемо в кожному матчі виходити та грати виключно на перемогу. Можуть бути різні обставини, різні ситуації, але Динамо буде завжди грати на перемогу. Стратегія та тактика можуть відрізнятися, але завжди, повторюся, будемо грати виключно на перемогу.

Стосовно стану Шапаренка? Він переніс хворобу, у нього є певні ускладнення. Ми сподіваємося, що все ж таки і лікарі дозволять, і він буде готовий грати. Але ризикувати гравцем ми теж не хочемо. Чудово розуміємо, що здоров’я має велике значення. При цьому я дуже сподіваюся, що він буде готовий та підсилить нас. Так само як і Олександр Піхальонок.

Перший гол? Ми відпрацьовуємо багато нюансів у тренувальному процесі — як в обороні, так і в атаці. На жаль, останнім часом не все нам вдавалося. Ми зробили певні корективи, і сьогодні вони відіграли свою роль. Це чудово, і так має бути. Я казав уже, що сьогодні реалізація була на високому рівні, це те, чого нам не вистачило зокрема в матчі з тим же Колосом. Також мене всі цькують за мої висловлювання, але я повторюся, що, можливо, нам не вистачило емоцій, свіжості в матчі з ковалівцями, ми мали чудові нагоди, аби вигравати, але реалізація нас десь підвела", — сказав Шовковський.