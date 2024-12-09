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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Олександрією.

Напередодні у шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо на власному полі обіграло Олександрію.

Динамо Київ — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Михайленко оцінив виступ власної команди.

"Буває, що результат залежить від певних обставин. Так склалась гра в Олександрії, що нам було важче. Але потім ми проаналізували цей матч. Я вважаю, це головне — те, що ми не зупинилися, правильно проаналізували той матч, і тому сьогодні такий результат — перемога.

Ми проаналізували, що ми робили неправильно. Тренерський штаб указав на помилки. Усі подробиці я не можу розкривати, але, зокрема, попросили грати більше за спину супернику.

Звісно, це був дуже принциповий матч для мене. У мене в Олександрії багато друзів, я провів там один із найкращих періодів мого життя, ця команда багато мені дала. Минулого разу не вийшло перемогти, тому я сьогодні дуже хотів їх обіграти.

Робив так, як просив тренерський штаб — відкривався за спину. Так вийшло, що спіймав цей таймінг і залишився першим на м’ячі. А там вже побачив вільного Ваната, і мені залишалось тільки дати йому передачу в ногу. Дуже радий, що це вийшло, він забив. Та найголовніше — що команда перемогла.

Ми знаємо, що після павз на тривоги важко поновлювати гру, тому що часу на розминку не так багато, і гравці вже не розігріті. Тому десь треба брати ресурси, заводитись зсередини. Саме це ми і робили", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме рівненський Верес.