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Півзахисник Кривбасу прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на виїзді здолав одеський Чорноморець.

Чорноморець — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Після завершення гри півзахисник "червоно-білих" Артур Микитишин прокоментував виступ власної команди.

"Завжди приємно забивати, але, найголовніше, що ми сьогодні перемогли. Було важко, проте ми впорались із цим тиском. Тому їдемо до Кривого Рогу з хорошим настроєм та трьома очками.

Ми не очікували, що Чорноморець буде грати в п’ять захисників. Уже по ходу гри почали перебудовуватись. Тренери підказували, як правильно зустрічати суперника. По ходу гри ми вже звикали до їх схеми і, я думаю, упорались.

Коли нам забили, ми ще більше зарядились і почали бігти вперед, плюс заробили пенальті — вибігли до контратаки та зрівняли рахунок. Ми використали свої моменти.

Тренер сказав у перерві, що треба продовжувати грати, так як ми грали останні 15 хвилин першого тайму. Тому що спочатку в нас не все виходило. Просив більше атакувати, створювати більше моментів для того, щоб забити ще, та не допустити нервової кінцівки.

Ми знали, що Чорноморець — непроста команда. У нашому чемпіонаті в принципі всі рівні. Тому готувалися на них з максимальним налаштуванням", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє вдома проти львівських Карпат.