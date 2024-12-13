Україна

Артур Авагімян розповів про команду Руслана Ротаня.

Півзахисник ЛНЗ Артур Авагімян прокоментував майбутній матч УПЛ проти Олександрії, де він виступав раніше.

"Олександрія — дуже тренерська команда, яка виконує те, що їй кажуть і в них є класні виконавці, тому вони можуть втілити ідеї головного тренера. У Ротаня свіжий погляд і він грає у футбол майбутнього схожий на Де Дзербі, напевно. Я вважаю, що це дуже класний тренер.

В Олександрії усі, навіть ті, хто мало грають, можуть вийти на заміну і змінити результат, як Костишин і Козак. Напевно, зараз лідерами є Безерра, Калюжний, Ковалець, Кравченко, Шабанов.

Орієнтовний склад, який вийде проти ЛНЗ? Єрмаков, Кравченко, Шабанов, Кампош, Мартинюк, в центрі – Мишньов, Ковалець, Калюжний, справа – Безерра, зліва – Білий або Козак, і в нападі – Філіппов", — наводить слова Авагімяна прес-служба клубу.