Україна

Черкаська команда залишилася без головного тренера.

Черкаський ЛНЗ у своєму Telegram-каналі оголосив про відставку головного тренера Андреса Карраско.

Деталі розірвання контракту з іспанським фахівцем не розголошуються, але зазначається, що разом із ним команду покинув його помічник Едгар Морагас.

На матч наступного туру АПЛ проти Олександрії команду буде готувати виконуючий обов'язки головного тренера Андрій Дикань. Гра пройде у суботу, 14 грудня.

Після 16 турів ЛНЗ набрав 18 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.