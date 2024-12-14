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Керманич Лівого Берега прокоментував перемогу над Ворсклою.

Київський Лівий Берег у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги на виїзді обіграв полтавську Ворсклу.

Ворскла — Лівий Берег 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власної команди.

"Нарешті вдалось віддати правильно заключний пас, після чого ми і забили. От і все! Це те, що дійсно радує. Зрозуміло, що кожного тижня, кожного тренування ми працюємо над завершальною стадією атак. Але все одно треба терпіння і ще раз терпіння.

Бачимо, що команда все ж зуміла перебудуватись, і ось. У матчі з Оболонню не було того, що ми б хотіли, а от у матчах із ЛНЗ і сьогодні ми побачили гру наближену до тієї, яку б хотіли бачити.

Так, сьогодні був зимово-сніжний футбол, мерзле поле, яке однакове для двох команд. Вважаю, що в обороні ми зіграли дисципліновано, усе робили правильно. Натомість попереду знайшли свій шанс і забили.

Тривога в перерві? Як виявилось, на нашу команду вона вплинула позитивно. Нам пощастило, раніше тривоги обходили нас стороною. А ось цього разу сиділи в не найбільш теплій роздягальні, але в другому таймі, попри все, продовжили грати в свою гру.

Щодо поля, то ми чекали за прогнозами відлиги, але за ніч все змерзло. Довелось вносити корективи, максимально спростили гру. Головним завданням було нічого не вигадати біля своїх воріт, не привезти собі. А все інше вже зробити футболісти, які нас почули і зробили, що ми від них просили.

Коли граєш проти хорошої амбітної команди з гарним тренерським штабом, і виграєш, ще й на виїзді — завжди приємно. Тим більше, для нашої простої працелюбної команди, яка зірок із неба не хапає. І вже під кінець річного циклу ми почали видавати те, до чого і йшли.

Підсумок? 2024 рік був дуже насиченим на події для нас. Ми закінчили весняну частину сезону, готувались до Першої ліги. Щодо Турніру чотирьох, то після перемоги над Металістом 1925 програвати Минаю не мали права, адже рівень цих суперників дещо різний.

А вже перед матчами в УПЛ спілкувались із президентом удосталь, говорили і футболістам, щоб вони на новому рівні грали в свій футбол, адже заслуговують цього. Можливо ми не завжди показували видовищний футбол, але ми завжди хотіли порадувати вболівальників результатом. Але я й зараз переконаний, що ми заслуговували більшого.

Звісно, надалі хочеться більшої конкуренції. Тепер буде більше часу для того, щоб подумати над трансферами. Але не думаю, що будуть радикальні зміни. Легіонери? Поки важко про це говорити. Але фокусуватимемося здебільшого на українських футболістах", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме у донецького Шахтаря.