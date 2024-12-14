Україна

Будуть тривалі дискваліфікації та штрафи.

Напередодні Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ провів чергове засідання, під час якого були розглянуті матеріали щодо порушень, які мали місце під час матчів п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги Колос — Динамо Київ, Олександрія — Чорноморець та гри шістнадцятого туру Полісся — Рух.

За підсумком засідання було ухвалено наступні рішення:

– через порушення регламентних норм під час матчу Колос — Динамо Київ, що відбувся 1 грудня 2024 року, вирішив зобов’язати Колос сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 20 000 гривень за повторне недотримання ФК Колос вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме — перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні;

– щодо вилучення футболіста Чорноморця Богдана Бутка під час матчу Олександрія — Чорноморець, що відбувся 1 грудня 2024 року, відсторонити футболіста Чорноморця Богдана Бутка від участі у змаганнях на три матчі за використання непристойних, образливих слів на адресу арбітра матчу, із яких на один матч умовно з випробувальним строком один рік;

– щодо вилучення футболіста Чорноморця Івана Петряка під час матчу Олександрія — Чорноморець, що відбувся 1 грудня 2024 року, відсторонити футболіста Чорноморця Івана Петряка від участі у змаганнях на три матчі за використання непристойних, образливих слів на адресу арбітра матчу;

– зобов’язати головного тренера Чорноморця Олександра Бабича сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 гривень за некоректну, неспортивну поведінку під час матчу;

– щодо вилучення футболіста Полісся Мендеша Кравейру Венделла Габрієля під час матчу Полісся — Рух, що відбувся 9 грудня 2024 року, відсторонити футболіста Полісся Мендеша Кравейру Венделла Габрієля від участі у змаганнях на два матчі за серйозне ігрове порушення.

Нагадаємо, що до цього КДК УАФ призначив технічні поразки певним командам із Першої ліги.