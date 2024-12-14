Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та черкаський ЛНЗ.

Олександрія та черкаський ЛНЗ зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Ніці.

Руслан Ротань, після поразки від київського Динамо (0:3), залучив до стартового складу Козака на лівому фланзі атаки.

Андрій Дикань, на тлі поразки від київського Лівого Берега (1:3), використав із перших хвилин Пенькова в рамці воріт, тоді як Муравський гратиме в центрі оборони, а Авагімян зіграє в центрі поля. Пасіч повернеться на правий фланг атаки.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Мишньов — Безерра, Філіппов, Козак.

Запасні: Долгий, Шевченко, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Шостак, Погорілий.



ЛНЗ: Пеньков — Путря, Дайко, Муравський, Каплієнко — Яшарі, Авагімян, Нонікашвілі — Г. Пасіч, Момо, Ейнел.

Запасні: Кучеренко, Ангелов, Саліху, Топалов, Бар, Бойко, Наумець, Олійник, Хамко Нівінський, Молло, Халайла.



Гра Олександрія — ЛНЗ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.