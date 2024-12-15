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Керманич Карпат прокоментував поразку від Кривбасу.

Львівські Карпати у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги зазнали поразки в гостях у криворізького Кривбасу.

Кривбас — Карпати 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Владислав Лупашко прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, що вболівальникам цей матч сподобався, тому що було багато гольових моментів. На жаль, ми не використали свої нагоди в першому таймі. Як для такої якості поля, яке було сьогодні, рівень футболу був достатньо високий.

Коли жовті картки демонструються, то виникає нерв гри. Коли однакові моменти трактуються по-різному, то футболісти це відчувають і починають нервувати. Ми ніколи не даємо таких настанов гравцям, ми завжди кажемо футболістам, щоб вони були вище цього.

Такі моменти — це відчуття футболіста, коли є несправедливість, то виникають такі емоції.

На мою думку, якщо команда створює два-три гольові моменти, то цього достатньо для перемоги. А сьогодні в нас їх було більше. Не вистачило в завершальній фазі атаки. Навіть на цьому полі…

Ми створювали позиційні атаки та моменти з них. Однак не змогли їх конвертувати в забиті голи. Це основне питання, над яким нам треба подумати. У нас буде час, щоб поспілкуватися з керівництвом і обмінятися ідеями. Вважаю, що в плані прогресу ми на правильному шляху. Бо ми за чотири місяці побудували команду, яку дуже багато суперників бояться. Це показник нашого прогресу.

Кажуть, що для створення команди треба рік, два чи три, а нам щось більш-менш удалось за чотири місяці. Однак роботи ще вистачає.

Очікуємо на зимові збори. Загалом чекаємо нашого розвитку, щоб ми стали сильнішими і могли грати на рівних проти таких команд як Кривбас, Полісся, Олександрія. Маємо зробити наступний крок, щоб проти наших грандів Динамо та Шахтаря та тих команд, які я назвав раніше, могли грати на рівних. Ми прагнемо це зробити.

Дуже шкода, що стан газону сьогодні нам не дозволив діяти з позиції сили. Ми хотіли розбивати пресинг Кривбасу.

Адамюк — досвідчений гравець, на якого ми розраховуємо. Ми бачили, що Мірошніченко підсів фізично. Також він мав жовту картку, не хотіли отримати другу. Стосовно Шаха, то він добре вийшов і загострював гру. Щодо Яна Костенка, то він з’явився не на своїй позиції, але в цілому зробив якісну роботу.

Вийшли також Рябов і Підлепенець. Євген дуже багато дотиків зробив у штрафному майданчику, загострював гру. Рябов міг забити гол, заробив пенальті, який не призначили. Загалом я задоволений гравцями, які грали у складі та виходили на заміну.

Хтось хоче купити Рябова? Про нас багато ходить чуток. Класно те, що за той період часу, який ми в клубі, жодного разу не виходила назовні жодна інформація. Це каже про те, що ми згуртовані та думаю, що в нашій кухні все добре.

Із мого боку жодного додаткового налаштування на Кривбас не було. Ураховуючи минулий матч, я не бачив нічого, щоб мало когось надихати на щось грандіозне. Це був буденний матч, останній у році. Ми хотіли, щоб футболісти не мали настрою "на валізах". Ми мали показати якісну гру. Ми не шукали жодного підтексту.

Маємо бути більш згуртовані, тому що зараз футбол — ще більше для вболівальників, ніж раніше. Тому що нам дозволили проводити матчі. Багато людей не мають зараз змоги перемкнутися на позитив, тому ми маємо футболом його дарувати. Маємо показувати більше динаміки, агресії. Щоб не було такого, що всі сидять в обороні та чекають помилки суперника. Ми маємо дарувати людям гарні емоції від атакувального футболу", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у київського Динамо.