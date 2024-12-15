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Керманич Зорі прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні луганська Зоря здобула домашню перемогу над одеським Чорноморцем.

Зоря — Чорноморець 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Младен Бартулович прокоментував виступ власної команди.

"Не знаю, чому перед грою говорили, що Чорноморцю більше потрібна була перемога. Ми також хочемо перемагати. Відразу казав, що по такому полю треба бити по воротах, воротарям важко.

Четвертий гол Мічина за п'ять матчів? Він уже півтора роки у команді, адаптувався. Я дав йому свободу, він прогресує. Має талант. Його у 17 років за 3 млн євро Удінезе купило, це показує його потенціал. Ми раді, що є у нас такий гравець.

Оцінка за першу частину сезону? Трійка. Можна було краще зіграти та набрати більше очок. Готуватимемось до другої частини сезону", — заявив сербський фахівець.

У наступному турі луганська Зоря прийматиме черкаський ЛНЗ.