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Керманич Чорноморця прокоментував поразку від Зорі.

У рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні одеський Чорноморець зазнав поразки в гостях у луганської Зорі.

Зоря — Чорноморець 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власної команди.

"Ми налаштовували футболістів тільки на перемогу. Щоб добиватись позитивного результату, треба, щоб кожен футболіст на полі виконував свою роботу. Коли ми відігрались з 0:1, трошки не впорались з емоціями і почали допускати дитячі помилки в захисті.

Хлопцям говорили, що треба зіграти надійно. Завдання було таке, щоб ми в центр поля не лізли, тому що там був твердий газон і багато браку було в нас. Коли відігрались — емоційно все забули і почали займатись не своєю роботою.

Я до останнього вірив, що в нас ще буде момент. Треба було зіграти спокійніше і не поспішаючи. Через це нам треба пройти в побудові команди. Дуже хочеться, щоб таких помилок було поменше і ми грали надійно в захисті.

У нас небагато гравців сьогодні було, які можуть зіграти в атаці. Ми програвали 0:1, планували зробити ці заміни. У принципі, воно спрацювало — і один, і інший взяли участь у гольовій атаці. Могли витиснути більше.

Але центральний захисник повинен займати свою позицію, він не повинен опинятися на фланзі. Якщо складний закритий м’яч біля наших воріт — треба зіграти надійніше.

І тут ми зробили помилку: центр поля був порожнім, ми змістились на фланг усі. І треба віддати належне Башичу — хороший удар, хороша ліва нога. Можна було раніше зустрічати. Треба подивитись відео.

Насамперед я вважаю, що помилка була наша, тому що ми хотіли в складній ситуації вийти через короткий пас на такому непростому газоні і допустили помилку.

Падіння Попова в чужому штрафному? Я не хочу оцінювати. Я вже намагався захистити футболістів — двоє дискваліфіковані, я оштрафований. Тому хай розбираються арбітри, було там щось чи не було. Ми єдина команда, яка не пробила жодного пенальті. А нам пробивають пенальті через гру.

Є результат, його треба проаналізувати, укомплектуватися, пройти повноцінні збори. Думаю, після зборів ми будемо виглядати набагато надійніше та креативніше в атаці. Після Нового року десь 7 січня збираємося, десять днів будемо працювати в Одесі, потім 19-20 січня вилітаємо до 14 лютого в Туреччину", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме в ковалівського Колосу.