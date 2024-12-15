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Форвард Чорноморця прокоментував поразку від Зорі.

Одеський Чорноморець у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні зазнав поразки в гостях у луганської Зорі.

Зоря — Чорноморець 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "моряків" Денис Янаков прокоментував виступ власної команди.

"Я вже не знаю, що можна говорити. Що треба ще робити нам у штрафній, щоб нам хоч раз за 17 турів поставили пенальті? Навіть зараз подивилися — воно ж видно одразу. Так, він намагався встояти на ногах, але вже за інерцією потягнув його і впав. Якщо це не пенальті — то що пенальті? Убити треба людину в штрафному майданчику чи що?

Після забитого голу ми більше вірили в перемогу, аніж Зоря, вони вже більше відбивалися. Так ми і пропустили 2-й м'яч: побігли в атаку і потрапили в полон. А так був моральний сплеск емоцій позитивних. Але програли. Ми побігли і нас за це покарали.

Ми мало створюємо моментів гольових, мало б’ємо по воротах. Якщо ти не битимеш по воротах, то як ти забиватимеш голи? Якщо кожен атакуючий футболіст битиме 3-4 рази за гру, тоді, можливо, будемо забивати і по 2 м'ячі. А так у нас 4-5 ударів за гру — це дійсно тяжко. Навіть по сьогоднішньому полю треба більше бити по воротах.

Ми були такі вже пригнічені емоційно. Просто такі голи пропускаємо, що… Могли розіграти штрафний на нашій половині — просто щоб Рудько вдарив уперед, там би чіплялися за м’яч. Це вже 90+ хвилина. Ми почали щось розігрувати. Тренер сказав, що треба грати простіше", — заявив український виконавець.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме в ковалівського Колосу.