Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та київська Оболонь.
Ілля Квасниця, фото ФК Рух Львів
15 грудня 2024, 14:34
Львівський Рух та київська Оболонь зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Арена Львів.
Віталій Пономарьов, після перемоги над житомирським Поліссям (1:0), залучив до стартового складу Ляха на лівому фланзі оборони, тоді як Квасниця гратиме праворуч в атаці.
Сергій Шищенко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Грушу в центрі поля.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Дідик, Карабін — Квасниця, Краснопір, Климчук.
Запасні: Герета, Ванівський, Турко, Товарницький, Роман, Кітела, Підгурський, Семотюк, Квас, Руніч, Клайвер, Федор.
Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек, Груша, Черненко, Блізніченко — Тарануха.
Запасні: Рибка, Марченко, Грисьо, Курко, Лук’янчук, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Чернов.
Гра Рух — Оболонь почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.