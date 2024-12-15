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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та київська Оболонь.

Львівський Рух та київська Оболонь зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Арена Львів.

Віталій Пономарьов, після перемоги над житомирським Поліссям (1:0), залучив до стартового складу Ляха на лівому фланзі оборони, тоді як Квасниця гратиме праворуч в атаці.

Сергій Шищенко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Грушу в центрі поля.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Дідик, Карабін — Квасниця, Краснопір, Климчук.

Запасні: Герета, Ванівський, Турко, Товарницький, Роман, Кітела, Підгурський, Семотюк, Квас, Руніч, Клайвер, Федор.



Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек, Груша, Черненко, Блізніченко — Тарануха.

Запасні: Рибка, Марченко, Грисьо, Курко, Лук’янчук, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Чернов.



Гра Рух — Оболонь почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.