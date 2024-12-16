Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 грудня 2024 року.
Полісся — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
16 грудня 2024, 08:15
Житомирське Полісся у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на власному полі обіграло донецький Шахтар (1:0).
Команда Імада Ашура повністю переграла суперників у першому таймі, проте не змогла забити, а також поступилась головною роллю в атаці після перерви.
"Гірники" створили кілька небезпечних нагод, але також мали проблеми з реалізацією, після чого вже в компенсований час їх прибив колишній гравець.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Шахтар у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Полісся — Шахтар 1:0
Гол: Михайліченко, 90+5
Полісся: Кудрик — Тейлор (Назаренко, 55), Матич, Сарапій, Михайліченко — Кушніренко, Крушинський (Брістрич, 75), Бабенко — Гуцуляк (Шастал, 90+5), Пайшао (Смоляков, 55), Караман (Лєднєв, 75).
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів (Марлон, 81), Судаков — Зубков (Педріньйо да Сілва, 51), Траоре (Сікан, 80), Кевін.
Попередження: Матич, Тейлор, Сарапій, Брістрич — Криськів, Сікан