Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 грудня 2024 року.

Житомирське Полісся у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на власному полі обіграло донецький Шахтар (1:0).

Команда Імада Ашура повністю переграла суперників у першому таймі, проте не змогла забити, а також поступилась головною роллю в атаці після перерви.

"Гірники" створили кілька небезпечних нагод, але також мали проблеми з реалізацією, після чого вже в компенсований час їх прибив колишній гравець.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Шахтар у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Полісся — Шахтар 1:0

Гол: Михайліченко, 90+5

Полісся: Кудрик — Тейлор (Назаренко, 55), Матич, Сарапій, Михайліченко — Кушніренко, Крушинський (Брістрич, 75), Бабенко — Гуцуляк (Шастал, 90+5), Пайшао (Смоляков, 55), Караман (Лєднєв, 75).

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів (Марлон, 81), Судаков — Зубков (Педріньйо да Сілва, 51), Траоре (Сікан, 80), Кевін.

Попередження: Матич, Тейлор, Сарапій, Брістрич — Криськів, Сікан