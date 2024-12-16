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Керманич Шахтаря прокоментував поразку від Полісся.

Донецький Шахтар у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступився житомирському Поліссю на полі суперників.

Полісся — Шахтар 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власної команди.

"Вважаю, що ми, особливо в другому таймі, грали дуже добре, домінували, створили багато можливостей і кілька гарних моментів, на жаль, не забили. Треба залишатись зосередженим і сконцентрованим до останніх секунд — прикро, але ми цього не зробили. І знову отримали гол на останніх хвилинах гри.

Слід відчувати ці моменти, щоб добре захищатись. Але ми не заслуговували на поразку, скажу так, абсолютно не заслуговували. Та іноді футбол такий. Це була дуже жорстка перша половина сезону для нас.

Причина пропущених голів після 80 хвилини дуже проста: звісно, є індивідуальні помилки, але ми також як команда маємо відчувати таймінги — моменти, що зараз нам треба дуже добре захищатись.

Особливо тому, що ми робимо багато хороших речей в атаці протягом гри і добре пресингуємо, але є миті, коли треба відчувати, що в цій частині дуже важливо гарно захищатись, а ми цього не зробили у матчі, на жаль. Що ще сказати про це? Ми не заслуговували на поразку, однак іноді футбол є таким, і нам треба винести з цього урок і рухатись далі.

Коментувати весь рік як не буду, тому що ми розпочали сезон у липні. Ми зробили багато хорошого, зіграли чимало гарних матчів на внутрішній та міжнародній аренах. Нелегко грати після Ліги чемпіонів, важкої Ліги чемпіонів, де ми себе дуже добре показали.

І, на мою думку, сьогодні ми мали гарну енергію, самовіддачу, але, повторюсь, треба перемагати, завершувати матч раніше. У кількох зустрічах пропустили на останніх хвилинах — і це те, про що слід подумати.

Весь рік, насправді, був фантастичним, якщо підбивати підсумки. Ми оформили дубль у минулому сезоні, чудово виступали в Лізі чемпіонів — це ті речі, які слід пам’ятати й цінувати. Та необхідно знову підніматись угору, і це не так просто вдається у другій половині року, особливо в цій першій половині сезону.

Хоча, маю зауважити, ми дуже багато працюємо і гарно виступили в багатьох матчах, заслуговуємо набагато більшого, проте ти не завжди отримуєш того, на що заслуговуєш.

Щоб отримати більше, бути задоволеними й не залежати від таких обставин, мусимо робити значно більше — перемагати й мати такий менталітет, доводити гру до кінця та користуватися всіма нагодами, які створюємо під час матчів. У другій половині нам цього забракло", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме київський Лівий Берег.